A Gazprom vai fornecer gás à União Europeia através da Ucrânia. Esta é a solução encontrada pela empresa estatal russa para compensar o corte de fornecimento, através do gasoduto Nord Stream 1, em manutenção há quatro dias.

A empresa russa ainda não conseguiu reparar uma fuga de óleo na conduta e, por isso, vai volta a operar através de território ucraniano para cumprir os acordos energéticos com a União Europeia.

Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de querer “destruir a vida normal de todos os europeus, em todos os países” do continente. Afirma que a Moscovo tem usado a energia para atacar os países “onde ainda não pode usar rockets.

O Presidente ucraniano diz que é preciso aumentar as sanções à Rússia e limitar as receitas de petróleo e gás do país.

“Este inverno, a Rússia está a preparar um ataque energético decisivo a todos os europeus. E as respostas a isso devem ser duas: primeiro, a nossa união, união na defesa contra o Estado terrorista; e segundo, aumentar a nossa pressão à Rússia. Isto inclui aumentar todos os níveis de sanções e limitar as receita da Rússia em relação ao petróleo e ao gás."