Zelensky apela à UE que aprove novas sanções contra a Rússia

Os detalhes da conversa foram revelados pelo Presidente ucraniano no Twitter. Avança ainda que foram analisadas formas de limitar a especulação dos preços do petróleo e gás russos.

Primeiro-ministro ucraniano de visita à Alemanha

No mesmo dia, o primeiro-ministro ucraniano visitou a Alemanha para agradecer o apoio prestado à Ucrânia desde o inicio da guerra.

"Agradeci ao Presidente germânico a solidariedade e o apoio recebido da Alemanha", disse Schmyhal na sua conta no Twitter, após realizar uma reunião, que durou uma hora, com o chefe de Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier, no âmbito da visita uma Berlim.