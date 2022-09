Rússia reforça posição militar em Kharkiv depois de contraofensiva ucraniana

O exército da Rússia enviou reforços militares, entre os quais veículos blindados e canhões, para a região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas estão a fazer uma contraofensiva, divulgaram, esta sexta-feira, as agências noticiosas russas.

Segundo a France-Presse (AFP), as agências russas publicaram imagens do Ministério da Defesa russo que mostram estes reforços em trânsito em direção à região de Kharkiv, apesar de não ter sido feito no imediato qualquer anúncio oficial.

Este envio de reforços militares surge numa altura em que as forças da Ucrânia dizem que fizeram avanços na região de Kharkiv.

Citando a entrevista de um funcionário russo a uma televisão do país, é dado conta que decorrem "lutas ferozes" em torno da cidade de Balakliya, que Kiev anunciou, na quinta-feira, que conseguiu recuperar aos russos.

"Nós não controlamos mais Balakliya. Estão em andamento tentativas de desalojar as forças ucranianas, mas a luta lá é feroz e as nossas tropas estão retidas nos arredores da cidade", disse Vitali Gantchev.