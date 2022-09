Macron e Truss concordam reforçar cooperação com prioridade à Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Liz Truss, assinalaram este sábado o seu desejo de reforçar a cooperação bilateral, em particular face à guerra na Ucrânia e suas consequências.

Macron e Truss mantiveram este sábado a sua primeira conversa desde a chegada da britânica ao cargo, durante esta semana, e durante a qual o Presidente francês reiterou as suas condolências ao povo britânico pela morte da Rainha Isabel II, informou o Eliseu.

A chefe do Governo britânico assumiu funções na passada terça-feira, apenas dois dias antes da morte da monarca, e Macron também a felicitou pela sua designação, decidida pelos deputados do Partido Conservador, no poder no Reino Unido.

Ambos assinalaram o “desejo de reforçar ainda mais” os laços “profundos e históricos” que unem os dois países, “começando pelo apoio à Ucrânia e as respostas às consequências do conflito na segurança alimentar e nos preços da energia”, assinalou o Eliseu.

Apesar de aliados há mais de 150 anos, as relações entre Londres e Paris atravessaram fases periódicas de tensão nos últimos anos devido à complexa negociação do Brexit e os problemas derivados da saída do Reino Unido da União Europeia.

A gestão das licenças de pesca de barcos franceses em águas britânicas, o controlo da imigração ilegal, a concentração de tráfego nos postos fronteiriços comuns e os despejos britânicos de águas residuais sem tratamento no Canal da Mancha originaram nos últimos anos conflitos verbais entre membros dos dois governos.