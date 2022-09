"Tormento do inferno": médica ucraniana relata episódios de tortura

Os relatos detalhados de Yuliia Taira Paievska referem os episódios de tortura que vivenciou e assistiu durante os três meses em que esteve detida. A médica ficou conhecida por ter divulgado vídeos captados por uma câmara corporal durante o cerco russo à cidade portuária.

As memória que traz desse período foram partilhadas com os legisladores norte-americanos que pertencem à Comissão de Segurança e Cooperação na Europa – também conhecida como Comissão de Helsinque dos EUA.

Entre as descrições, a médica refere um menino de sete anos que morreu no seu colo por não haver equipamento médico para salvá-lo. Lembra também um amigo a quem fechou os olhos “antes do corpo ter arrefecido”, sublinhando que cada vez morreram mais e mais amigos.

Yuliia Paievska relata que os militares russos obrigavam os prisioneiros a retirar a roupa antes de os atormentar e agredir e que os gritos dos detidos se ouviam durante semanas, “morrendo depois da tortura sem qualquer ajuda médica”, cita a AP.