Filho de porta-voz do Kremlin recusa ir para a guerra na Ucrânia

O filho de Dmytri Peskov, porta-voz do Kremlin, está a ser acusado de fugir à mobilização militar, anunciada esta quarta-feira por Vladimir Putin. Nikolai Peskov foi alvo de uma ‘partida’ por parte de opositores ao regime russo e recusou ir combater para a Ucrânia.

“Obviamente que não”, respondeu Nikolai Peskov, de 32 anos, quando recebeu a chamada. Os apoiantes de Alexey Navalny, o maior opositor de Putin, fizeram-se passar por oficiais de recrutamento, afirmando que Nikolai Peskov tinha sido convocado para o exército e teria de se apresentar no dia seguinte para um exame médico. A conversa foi divulgada pelo site independente russo The Insider.

“Têm de entender que não é correto eu estar lá. Tenho que resolver isso de outra forma”, disse ainda o filho de Dmytri Peskov. “Se tiver de defender a minha pátria, eu chego-me à frente, sem problemas, mas tem de entender as implicações políticas e as nuances da minha situação”.

A partida foi realizada depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado uma mobilização parcial para integrar as forças militares que estão a combater na Ucrânia. Segundo os oficiais russos, cerca de 300 mil pessoas irão ser convocadas.

Dmytri Peskov respondeu pessoalmente perante as declarações do filho, afirmando que a conversa foi retirada do contexto. Afirmou ainda que o filho tomaria “a única decisão correta”.