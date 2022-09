Portugal importou gás russo já depois do início da guerra

Portugal terá importado gás russo já depois do início da guerra na Ucrânia e numa altura em que a UE já estava a definir sanções à Rússia.



De acordo com uma investigação do jornal Público, já depois de 24 de fevereiro, Portugal terá importado mais de 300 mil toneladas de produtos petrolíferos da Rússia.

O Público garante que pelo menos 5 navios provenientes de portos russos terão atracado no Porto de Sines com gás natural liquefeito. O gás terá tido como destino os depósitos da REN, a rede eléctrica nacional.

As importações terão sido concluídas numa altura em que a União Europeia já estava a definir sanções à Rússia.