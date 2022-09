"As pessoas fizeram uma escolha clara", diz Putin sobre anexação de quatro regiões

O Presidente da Rússia afirmou, esta sexta-feira, na cerimónia que assinala a anexação de quatro regiões da Ucrânia, que “as pessoas fizeram uma escolha clara”, referindo-se ao resultado dos referendos levados a cabo em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. Putin reiterou que estamos perante “a escolha de milhões de pessoas que quiseram voltar à sua verdadeira pátria”.

“As quatro regiões anexadas tomaram uma decisão inequívoca e votaram para o restabelecimento da pátria. [Essas regiões] são Rússia, ponto final, e terão apoio total de toda a Rússia. São nossos cidadãos para sempre. (…) O Ocidente não tem moral para dar lições a ninguém"

O apelo à Ucrânia

Vladimir Putin exortou a Ucrânia a "terminar imediatamente as hostilidades". "Apelamos ao regime de Kiev para um cessar-fogo imediato, para que termine todas as hostilidades e regresse à mesa das negociações", indicou perante o Governo, os deputados e senadores, e outros representantes do Estado russo.

Armas nucleares e o “precedente” dos EUA

O tema das armas nucleares também esteve presente no discurso do Presidente russo, que afirmou que foram os Estados Unidos (EUA) que criaram o precedente ao usarem armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, durante a II Guerra Mundial.

Os EUA foram ainda acusados por Putin de terem organizado as recentes “explosões nos gasodutos” Nord Stream.

Ao discurso de cerca de 40 minutos na Sala de São Jorge no Grande Palácio do Kremlin, seguiu-se a assinatura formal dos tratados de integração das quatro regiões na Rússia.

Antes desta cerimónia, Putin assinou o decreto com base nos recentes referendos em que a maioria dos eleitores apoiou a separação da Ucrânia e a adesão à Federação Russa, e que foram condenadas por Kiev e pelo Ocidente, que consideram os referendos "farsas" democráticas.

Para reconhecer a independência de Kherson e Zaporíjia, o Presidente da Rússia defende o direito de autodeterminação dos povos e os estatutos das Nações Unidas.

No caso de Kherson, região que faz fronteira com a península anexada da Crimeia, mais de 87% dos eleitores apoiaram a anexação russa, enquanto mais de 93% dos participantes em Zaporíjia apoiaram esta opção. Saliente-se, porém, que estes dados foram divulgados por fontes pró-russas