Forças ucranianas avançam em duas frentes e cruzam linhas russas no sul da Ucrânia

As forças ucranianas fizeram esta segunda-feira o maior avanço no sul do país desde o início da guerra. De acordo com a Reuters, os militares ucranianos conseguiram cruzar linhas da frente no sul, um avanço que ameaça agora a rede de abastecimento de milhares de soldados russos. Os avanços no terreno estão a acontecer em duas frentes e refletem as últimas conquistas da Ucrânia, que trouxeram um reviravolta na guerra. Um vídeo partilhado pelo Ministério da Defesa ucraniano mostra militares ucranianos a erguer a bandeira amarela e azul em Myrolyubivka, uma vila entre a antiga frente de combate e Dnipro. Também em Zolota Balka, na região de Kherson, a bandeira ucraniana voltou a ser hasteada.



A região de Zaporíjia e Kherson não estavam totalmente sob domínio russo quando foi declarada a anexação, na passada sexta-feira, e entretanto as forças ucranianas terão reconquistado mais território na região de Kherson. Ainda assim, Duma aprovou as anexações decretadas por Vladimir Putin. As alterações impostas pelo presidente russo para acrescentar à federação russa as regiões ucranianas de Zaporíjia, Kherson, Donetsk e Lugansk foram validadas por todos os deputados. Unanimidade, que torna o anúncio do porta-voz do Kremlin ainda mais insólito, quando afirma que vão proceder a consultas, aos habitantes para definir as fronteiras.

