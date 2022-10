Kiev diz manter ofensiva na região de Kherson, uma das regiões que Moscovo declarou anexadas

As tropas ucranianas mantinham hoje a ofensiva contra as forças russas, disseram à Associated Press fontes do governo de Kiev e observadores internacionais que referem novas conquistas na região de Kherson, que o Kremlin pretende anexar.

Em Kherson, no sul, de acordo com as fontes da Associated Press (AP), têm-se travado as batalhas "mais duras" e com avanços mais lentos, comparando com a contra-ofensiva de Kiev na zona de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, em setembro.

Kherson é uma das quatro regiões que Moscovo declarou anexadas na semana passada, após um referendo organizado pelo Kremlin e denunciado pelo Ocidente como uma farsa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse hoje que as regiões de Donetsk e Lugansk vão juntar-se à Rússia mantendo as fronteiras que existiam antes de 2014 (ano da primeira invasão da Ucrânia).

Peskov voltou a afirmar que as fronteiras das regiões de Kherson e Zaporijia são questões "ainda em aberto".

"Vamos continuar a discutir com os residentes dessas regiões", disse Peskov numa conferência de imprensa sem fornecer mais detalhes.