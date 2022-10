A explosão de um camião causou este sábado um incêndio e o colapso de parte da ponte que liga a Rússia continental à península da Crimeia, segundo avançam as autoridades russas.

José Milhazes explica como poderá ter acontecido a explosão e que esta está a provocar um "choque terrível" em Moscovo.

"Aqui parece não haver dúvidas: a Ucrânia reivindica, claramente, isto."

O comentador da SIC fala ainda sobre as possíveis consequências da explosão. Uma delas é o pânico criado dentro da Crimeia: "As pessoas começam-se a sentir inseguras".

Milhazes afirma que os estragos vão ser "muito grandes em termos de imagem da Rússia e a imagem dos dirigentes russos".

Desta vez, não são as forças armadas que estão em causa. Isto é muito importante. Antes eram as forças armadas, que permitiram o recuo, agora foram os serviços secretos que falharam completamente. Como falharam quando disseram a Putin, no início da guerra, que 'uma semaninha e a Ucrânia está no papo'.