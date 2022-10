Militares ucranianos encontram zona de sepulturas e vala comum em Lyman

As autoridades ucranianas uma zona com sepulturas individuais, em Lyman, que terá cerca de 200 civis enterrados. A informação foi avançada pelo Chefe da Administração Militar de Donetsk

Foi ainda encontrada uma vala comum, mas o número de pessoas encontradas ainda não foi determinados. Sabe-se apenas que contém corpos de militares e civis.

A cidade localizada a leste do país esteve sob o domínio das forças russas, tendo sido reconquistada no passado sábado pelos militares ucranianos. Kiev tem vindo a realizar uma contraofensiva para recuperar a zona leste do país.