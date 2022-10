Rússia alerta para "aumento considerável" de ataques ucranianos em regiões fronteiriças

Os serviços de segurança russos (FSB) referiram este domingo um "aumento considerável" de ataques ucranianos a territórios fronteiriços com a Ucrânia, que mataram uma pessoa e feriram outras cinco na última semana.

"Desde o início de outubro, o número de ataques de formações armadas ucranianas contra os territórios fronteiriços da Rússia aumentou significativamente", afirmou em comunicado o FSB, que também é responsável pelo controlo de fronteiras.

De acordo com os serviços de segurança da Rússia, esses ataques aconteceram principalmente da região de Belgorod, que faz fronteira com Kharkiv, na Ucrânia, onde as forças de Kiev recuperaram milhares de quilómetros quadrados de território desde o início de setembro, mas também nas regiões russas de Bryansk e Kursk.

"Na última semana, foram registados mais de 100 bombardeamentos de 32 localidades, com recurso a múltiplos sistemas de lança-foguetes, artilharia, morteiros e drones", avançou o FSB.

Segundo adiantou, "um residente foi morto e cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança" nesses bombardeamentos ucranianos, que também destruíram duas centrais elétricas, onze edifícios residenciais e dois administrativos.

Oito postos de controlo fronteiriços também foram danificados, de acordo com a mesma fonte.

O governador da região de Kursk, Roman Starovoit, acusou este domingo as forças ucranianas de bombardear o Mosteiro de São Nicolau, na fronteira entre os dois países.

"Não houve feridos. Um dos projéteis atingiu o edifício, o fogo foi rapidamente extinto", adiantou o governador na rede social Telegram, onde publicou fotos do telhado e da parede danificados.

Em julho, o exército russo acusou Kiev de ter disparado três mísseis contra a cidade de Belgorod, capital da região com o mesmo nome.

De acordo com as autoridades da Rússia, em abril, um depósito de combustíveis foi atacado por helicópteros ucranianos, a cerca de 40 quilómetros da fronteira.