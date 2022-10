O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou a Zelensky a "solidariedade da Alemanha e dos outros Estados do G7" após os ataques russos desta segunda-feira a várias cidades ucranianas, disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, durante uma conferência de imprensa.

Os líderes do G7 e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se virtualmente na terça-feira para discutir a situação na Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o porta-voz do Governo alemão.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o responsável pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico indicou que entrou em contacto com o seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, "para reforçar o apoio moral e prático do Reino Unido à Ucrânia".

Emmanuel Macron expressou a sua "extrema preocupação" após a série de ataques russos à Ucrânia e prometeu aumentar a ajuda militar da França à Ucrânia durante a conversa telefónica com Volodymyr Zelensky, refere-se num comunicado do Palácio do Eliseu.

De acordo com Kuleba, "esta é a resposta a todos os pacificadores que querem conversar com Putin sobre a paz: Putin é um terrorista que fala com mísseis".

O Ministério da Defesa britânico indicou na sua mais recente mensagem publicada no Twitter que as operações ofensivas da Ucrânia continuam a exercer pressão sobre as forças russas tanto no nordeste do país quanto na região de Kherson, no sul.

Várias localidades ucranianas - incluindo Kiev e ainda as regiões de Khmelnytskiy, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijia, Sumi, Kharkiv e Jytomyr - foram bombardeadas hoje pelas forças russas, segundo as informações fornecidas pelas autoridades da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta segunda-feira a Rússia de ter lançado uma campanha de bombardeamentos das infraestruturas energéticas da Ucrânia, com recurso a armamento iraniano.

"A manhã está a ser dura", disse Zelensky num vídeo na rede social Telegram, referindo-se a bombardeamentos que fizeram pelo menos oito mortos e 24 feridos em Kiev.