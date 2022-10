O apoio dos EUA tem sido fundamental para a resistência ucraniana. David Simas, presidente da Fundação Obama, garante que esse apoio é sólido mesmo que aconteça uma mudança de poder.

David Simas é filho de pais portugueses, com origens no Alentejo e nos Açores, e transitou da Administração Obama para a Fundação do antigo Presidente norte-americano.

O Presidente da Fundação Obama não consegue prever quando acabará a guerra, mas espera que seja em breve.