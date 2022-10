Elon Musk manda Pentágono pagar a conta do Starlink

Desde que começaram a chegar à Ucrânia, os terminais de internet via satélite Starlink feitos pela SpaceX de Elon Musk têm sido uma fonte vital de comunicações para os militares ucranianos, permitindo que lutem e permaneçam ligados mesmo quando as redes de telemóveis e a internet são destruídas na guerra com a Rússia.

Até agora, foram doadas à Ucrânia cerca de 20.000 unidades da Starlink. Na sexta-feira Musk publicou no Twitter que “a operação custou à SpaceX 80 milhões de dólares [82 milhões de euros] e vai exceder 100 milhões de dólares [102 milhões de euros] até ao final do ano”.