A jornalista russa que desafiou o regime de Putin em direto ao exibir um cartaz contra a guerra na Ucrânia fugiu do país. A informação foi avançada pelo advogado de Marina Ovsyannikova.

Recorde-se que no início deste mês, o Kremlin confirmou estar à procura da jornalista russa, alegando que terá violado os termos da prisão domiciliária.

Marina Ovsyannikova está atualmente sob proteção de um Estado europeu, adiantou o advogado de defesa, Dmitry Zakhvatov.

Marina Ovsyannikova tornou-se um símbolo do movimento antiguerra na Rússia quando em março passado apareceu num telejornal do canal pró-Kremlin em que trabalhava com um cartaz que denunciava a ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro, e a "propaganda" da imprensa controlada pelo Governo.

A jornalista emigrou para a Alemanha depois de protestar contra a decisão da Presidência russa (Kremlin) de lançar a chamada "operação militar especial" na Ucrânia, mas depois voltou para a Rússia, onde continuou a manifestar-se contra o conflito.

Em agosto passado, um tribunal de Moscovo decretou a prisão domiciliária da jornalista, até 9 de outubro, mas o seu ex-marido, Igor Ovsianikov, informou que Marina tinha fugido e que tinha levado a filha.