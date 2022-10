Reino Unido sanciona Irão por alegado fornecimento de drones à Rússia

O Reino Unido anunciou esta quinta-feira novas sanções contra o Irão, na sequência da decisão da União Europeia (UE), restringindo cinco pessoas e três entidades iranianas envolvidas no alegado fornecimento de drones à Rússia, usados em ataques na Ucrânia.

"O apoio do Irão à guerra brutal e ilegal de Putin contra a Ucrânia é deplorável. Hoje estamos a sancionar aqueles que forneceram os drones usados pela Rússia para atacar civis. É uma evidência clara do papel desestabilizador do Irão na segurança global", disse o Governo britânico.