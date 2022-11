Rússia acredita que Londres se envolveu num ataque no Mar Negro e entregou "provas"

As autoridades russas entregaram na quinta-feira, em Moscovo, à embaixadora britânica, Deborah Bronnert, um dossier com o que dizem ser provas que vinculam Londres ao ataque à frota russa no Mar Negro no passado fim de semana.

A informação foi confirmada pelo representante diplomático russo em Londres, Andrei Kelin, que adiantou que aqueles documentos vão agora ser divulgadas no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.