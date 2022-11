Autoridades de ocupação russas entregam estátua de Lenine a Melitopol

As autoridades russas de ocupação disseram hoje que entregaram uma estátua de Lenine à cidade de Melitopol, no sudeste da Ucrânia, que tinha sido derrubada durante a revolução de 2014.

O chefe da autoridade regional de Zaporijia instalada por Moscovo, Vladimir Rogov, divulgou nas redes sociais várias fotos da estátua do líder bolchevique na cidade ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da ofensiva, no final de fevereiro.

"Depois de sete anos, a estátua de Vladimir Lenine encontra o seu lugar em Melitopol", escreveu Rogov, lembrando que as autoridades municipais ucranianas a tinha derrubado em 2015.

A Ucrânia retirou muitas estátuas de Lenine, após a revolução de 2014, que removeu do poder um regime pró-russo, com o objetivo de "descomunizar" o espaço público.

Moscovo condenou essas tentativas do novo regime de Kiev para se distanciar do passado soviético e da influência russa na era comunista.

Na Rússia, quase todas as grandes cidades do país têm uma estátua do fundador da União Soviética no centro da cidade.