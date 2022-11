Sean Penn visita a Ucrânia e entrega Óscar a Volodymyr Zelensky

O ator norte-americano Sean Penn esteve pela terceira vez na Ucrânia e entregou um dos Óscares que ganhou a Zelensky. O Presidente ucraniano agradeceu o gesto e retribuiu a oferenda.

Foi um dos primeiros rostos de Hollywood a condenar publicamente a invasão russa iniciada em fevereiro. Ainda antes do início do conflito, o ator e realizador já se encontrava na Ucrânia a realizar um documentário acerca da escalda de tensão entre as nações que viriam a travar uma guerra.

O constante apoio a Zelensky e à luta contra a invasão russa, levaram a que a estrela de cinema fosse colocada, juntamente com mais 24 personalidades norte-americanas, numa lista de pessoas que passaram a estar proibidas de entrar no país na Rússia.

Alguns meses depois da sua última visita a Kiev, Penn foi recebido pelo chefe de Estado ucraniano. Neste encontro foram trocados, para além de elogias, alguns presentes, com o ator a oferecer a Zelensky um dos seus óscares que já recebeu. O líder ucraniano quis retribuiuir e distinguiu-o com a Ordem de Mérito, tendo o momento sido partilhado nas redes sociais do Presidente da Ucrânia.

“É apenas uma coisa simbólica e tola, mas se eu souber que isto está aqui, então vou sentir-me melhor e forte o suficiente para a luta […] Vou-me sentir melhor se souber que um pedaço de mim está aqui”, disse Sean Penn enquanto oferecia o galardão.

Zelensky levou o norte-americano até à Praça da Constituição, em Kiev, onde lhe mostrou uma placa com o seu nome. Passa assim a estar eternizado no local onde estão gravados os nomes de vários líderes mundiais e aliados ucranianos.