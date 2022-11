Mais um grafiti de Banksy na Ucrânia?

Um dos maiores artistas urbanos do planeta passou por Borodyanka, na Ucrânia. Numa das cidades mais destruídas pelos russos, Banksy partilhou mais um pouco do seu talento, deixando a sua marca no que sobra de um antigo prédio residencial.

O britânico Banksy desenhou uma jovem a fazer ginástica com os braços apoiados sobre os destroços que restam das paredes que os bombardeamentos destruíram. Este é o desenho que o artista assume como seu na sua página de Instagram, no entanto, a apenas alguns metros, aparece outro grafiti de estilo idêntico que mostra uma criança a atirar um adulto para o chão.

Banksy tornou-se num dos maiores artistas urbanos do planeta associado às suas mensagens fortes deixadas em jeito anónimo em vários cantos do mundo. No passado, por exemplo, o artista britânico também pintou grafitis reivindicativos noutros territórios em conflito, como na Cisjordânia, como forma de expressar a sua solidariedade para com o povo palestiniano.