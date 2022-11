Moscovo diz que conversações com ONU sobre exportação de cereais foram construtivas

A Rússia diz que as conversações com a ONU sobre a renovação do acordo para a exportação de cereais foram construtivas. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Kremlin.

Na passada sexta-feira, altos funcionários das Nações Unidas reuniram-se com uma delegação russa para discutir a iniciativa e assegurar a passagem segura de cereais dos portos ucranianos.

O primeiro acordo para a exportação de cereais - que foi assinado em conjunto pela ONU, Turquia, Ucrânia e Rússia em julho - está previsto terminar no dia 19 de novembro.

O acordo de exportação de cereais dos portos ucranianos já permitiu escoar 10 milhões de toneladas para vários países, evitando uma crise alimentar global.

A Rússia admitiu estar disposta a desistir do acordo, se não se registarem progressos no que diz respeito a essa questão.