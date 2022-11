Polónia pondera invocar artigo 4.º da NATO após queda de míssil

Para invocar o artigo 5º, que levaria a uma intervenção militar além de um ataque armado, é necessário provar que houve intenção de ataque. Só depois será decidida a resposta conjunta dos estados-membros.

Manuel Poejo Torres, comentador da SIC e especialista em assuntos da Aliança Atlântica, explicou que o artigo 4.º funciona como um "preâmbulo do artigo 5.º" e que serve para "apresentar ao Conselho do Atlântico Norte todos os factos e todas as provas" que "devem ser discutidas para que se prove que há uma violação do artigo 5.º".

Ou seja, "que integridade e soberania do território de um Estado membro foi violada". Ativar o artigo 4.º é, por isso, "um passo intermédio, mas fundamental", explicou.

Este artigo menciona que os países consultarão a NATO sempre que, "na na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das Partes".

O artigo 5.º, bem mais extenso do que o anterior, refere que "um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas" as partes.