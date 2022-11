Rússia diz ter aniquilado grupo de sabotagem ucraniano na região de Kherson

No passado dia 13, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um vídeo na sua conta na rede social Twitter em que se viam soldados em lanchas anfíbias, sob a etiqueta 'Lindo Dnieper' , o que levou alguns meios a afirmar que as tropas ucranianas tinham atravessado o rio e inclusive desembarcado na península de Kinburn, na região de Mykolaiv.

"Um grupo de sabotagem e reconhecimento das forças armadas da Ucrânia foi aniquilado na zona da localidade de Dniprovske, na região de Kherson, quando procurava atravessar de barco para a margem esquerda do rio Dnipro", assinaliu o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, no seu balanço diário.

A Rússia afirmou esta segunda-feira que as suas forças armadas aniquilaram um grupo ucraniano, na região de Kherson, no sul da Ucrânia, quando procurava atravessar o rio Dnipro.

Poucos dias antes, as tropas russas tinham-se retirado de Mykolaiv, em simultâneo com a sua concentração na margem esquerda do rio.

O Dnipro, o quarto maior rio europeu, com mais de 2.200 quilómetros, pode alcançar no sul do Ucrânia entre 10 a 20 quilómetros de largura, o que o torna uma barreira quase insuperável se o inimigo controlar uma das margens.