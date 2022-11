Durão Barroso diz que Putin "é um produto do ressentimento" com "saudades da época em que a Rússia era uma potência"

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso disse hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, "é um produto do ressentimento", porque "tem saudades da época em que a Rússia era uma potência".

"A Rússia continua a ser um país importante, o maior do mundo, mas está em claro declínio desde a dissolução da União Soviética. Putin é um produto do ressentimento, porque tem saudades do tempo em que a sua nação era uma das duas grandes potências mundiais", adiantou Barroso.