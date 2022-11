Varsóvia mantém que míssil foi "incidente infeliz" desencadeado pela agressão russa à Ucrânia

Terminaram as perícias no local da Polónia onde um míssil provocou a morte de duas pessoas. Estão agora a ser feitas análises laboratoriais, mas as autoridades falam num acidente infeliz, provocado pela agressão russa à ucrânia.

Quase duas semanas depois da explosão, o governo polaco mantém a mesma tese: o disparo do míssil foi um acidente. Terá sido provocado pelas anti-aéreas ucranianas mas tem apenas um culpado.

À margem de uma cimeira na Letónia, o Presidente polaco explicou que estão concluídas as Perícias no local da explosão mas decorrem ainda analises laboratoriais;

Avançou também que não foram detetados vestígios de um segundo projétil.

O caso deu-se a 15 de novembro, numa aldeia polaca muito perto da fronteira com a Ucrânia. A queda de míssil provocou a morte a dois homens de 60 e 62 anos.