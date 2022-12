Embaixadas ucranianas recebem "embalagens ensanguentadas" com olhos de animais

“As embalagens, cobertas com um líquido com um odor distinto, foram enviadas para as embaixadas da Ucrânia na Hungria, Países Baixos, Polónia, Croácia e Itália e também para os consulados-gerais ucranianos em Nápoles e Cracóvia e para o consulado na cidade de Brno”, afirmou o porta-voz Oleg Nikolenko nas redes sociais.

Várias embaixadas ucranianas no estrangeiro receberam “embalagens ensanguentadas” com olhos de animais, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia esta sexta-feira. Isto acontece numa altura em que têm sido enviadas cartas armadilhadas para a Espanha, incluindo para a embaixada da Ucrânia em Madrid, cuja origem é desconhecida.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano acrescenta que a entrada do apartamento do embaixador da Ucrânia no Vaticano tinha sido vandalizada. Uma fonte próxima da embaixada em Roma disse que foram deixadas “fezes humanas” à porta.

Estas ocorrência não se cingem à Europa, segundo Nikolenko, a embaixada ucraniana no Cazaquistão recebeu uma ameaça de bomba, que posteriormente não foi confirmada.