Ucrânia sob alerta de ataque aéreo

A Ucrânia está sob alerta de ataque aéreo, numa altura em que as autoridades temem bombardeamentos em larga escala a qualquer momento.

As forças russas, em média, demoram dois meses a preparar um ataque massivo e, por isso, as autoridades ucranianas pedem à população que se proteja e não ignore as sirenes. Em caso de novo ataque à rede elétrica, os geradores estão também a ser preparados.

Em meados de novembro, em apenas um só dia, a Rússia lançou contra a Ucrânia cerca de 100 mísseis, naquele que foi considerado o maior ataque desde o início de outubro.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha avisado os cidadãos para estarem preparados para novos ataques da Rússia durante o inverno, depois de ter acusado Moscovo de usar o frio contra a população. Neste sentido, apelou mais uma vez à unidade entre os cidadãos ucranianos, e maior atenção aos alertas aéreos.

No último fim de semana, secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também acusou o Presidente russo, Vladimir Putin, de tentar usar o inverno como arma. Stoltenberg lembrou ainda "como é perigoso" para a população europeia "depender da Rússia" para o fornecimento de gás natural.