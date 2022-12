Putin admite que Rússia terá que assinar acordo para acabar com a guerra

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que, mais tarde ou mais cedo, Moscovo terá que assinar um acordo para acabar com o conflito armado na Ucrânia, mas sublinhou que existem problemas de confiança. No terreno, as forças russas bombardearam toda a linha da frente na região de Donetsk. Os voluntários tentam evacuar as zonas onde permanecem civis.

O processo de evacuação em Bakhmut, cidade na região de Donetsk, é particularmente rápido, tendo em conta os constantes bombardeamentos da cidade. Tal como nas outras zonas próximas da linha da frente em Donetsk, os ataques têm sido cada vez mais frequentes.

Vladimir Putin admitiu que mais tarde ou mais cedo terá que assinar um acordo de paz. Mas o Presidente russo fala de problemas de confiança.

A questão tem a ver, explica, com os acordos de Minsk que Angela Merkel disse recentemente terem servido, sobretudo, para a Ucrânia ganhar tempo para melhorar as defesas. Para Putin, as palavras da antiga chanceler foram uma desilusão.

Na Rússia, um opositor do Presidente foi condenado a oito anos e meio de prisão. Illya Yashin foi considerado culpado de espalhar informação falsa sobre o exército, depois de ter falado publicamente das atrocidades cometidas em Bucha pelos soldados russos. É um dos poucos opositores à guerra que escolheu permanecer na Rússia.