"Não há paz verdadeira quando uma criança pode morrer por causa de uma mina antipessoal russa escondida"

O Presidente ucraniano apelou hoje à comunidade internacional para que ajude o seu país a livrar-se de minas e outros artefactos não detonados que, segundo Volodymyr Zelensky, afetam uma área equivalente ao Uruguai.

"Não há paz verdadeira para nenhuma criança que possa morrer por causa de uma mina antipessoal russa escondida", insistiu o governante, apelando à Nova Zelândia, cujo Exército é experiente nesta matéria, para que lidere os esforços para limpar as minas e mitigar as consequências ambientais do conflito.