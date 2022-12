Ministro da Defesa russo visitou forças na Ucrânia

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou a área da operação militar na Ucrânia, para inspecionar as forças russas aí destacadas, afirma um comunicado das Forças Armadas da Rússia divulgado este domingo.

"Shoigu sobrevoou as zonas de posicionamento das tropas e inspecionou as posições das unidades russas na área da operação militar especial", numa deslocação que incluiu uma visita à linha da frente para falar com os soldados, afirma-se na nota.