Ataque de drone contra base russa faz três mortos

A defesa aérea russa abateu um drone ucraniano que se aproximava de uma base aérea no sul do país, tendo os destroços do aparelho não tripulado atingido mortalmente três pessoas no solo, foi hoje noticiado.

"Um veículo aéreo ucraniano não tripulado foi abatido a baixa altitude ao aproximar-se do aeródromo militar Engels na região de Saratov", informou a agência noticiosa TASS, citando o Ministério da Defesa da Rússia.

Aquele aeródromo situa-se a cerca de 500 quilómetros a leste da Ucrânia.

O aparelho foi abatido à 01:35 (22:35 de domingo em Lisboa) pelos "meios de defesa antiaérea das Forças Aeroespaciais da Rússia" e "como resultado da queda dos destroços do drone, três técnicos russos que estavam no aeródromo foram mortalmente atingidos", acrescentaram as agências de notícias russas.