Associação em Portugal quer transformar embaixada russa em centro de refugiados

Os ucranianos que vivem em Portugal vão lançar esta quinta-feira uma petição para pedir ao Governo português que transforme a embaixada da Rússia num espaço de acolhimento de refugiados e pressione o uso de bens russos para pagar a guerra.

"Criámos uma petição para o Governo português para que transforme a embaixada da Rússia num centro de acolhimento de refugiados ucranianos", afirmou à Lusa o representante da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha.

A comunidade, que realiza esta quinta-feira às 19:30 uma manifestação à porta da embaixada russa em Lisboa, vai questionar o Governo português sobre a embaixada russa em Portugal, já que a Rússia "herdou" o espaço que era da União Soviética, mas sem nunca ter divulgado "as condições dessa transferência do espaço", referiu Pavlo Sadokha.

A "herança" de representações da antiga União Soviética (URSS) pela Rússia está, aliás, a origem de um apelo do Governo de Kiev que os ucranianos em Portugal vão apoiar.

"Entendemos que o lugar da Rússia no Conselho de Segurança da ONU nunca foi juridicamente confirmado depois da queda da União Soviética, que foi quem esteve na fundação das Nações Unidas", explicou o representante da associação.

"Apesar disso, a Rússia tem direito de veto" no Conselho de Segurança, afirmou, indignando-se contra aquilo que considera ser um abuso.

Por isso, os ucranianos em Portugal vão "fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, em nome da comunidade, para que ele apoie a expulsão da Rússia da ONU e realize, em fevereiro de 2023, uma 'cimeira da paz'", adiantou Pavlo Sadokha.

O responsável, que representa cerca de 56 mil ucranianos em Portugal, referiu ainda que a petição a entregar ao Governo "também vai pedir que a Rússia comece a pagar a guerra" através do confisco de bens russos no estrangeiro e o seu uso para a reconstrução do território e infraestruturas da Ucrânia.

Além disso, avançou Pavlo Sadokha, a comunidade em Portugal vai aproveitar para reforçar a angariação de fundos para comprar geradores de eletricidade para a Ucrânia.

"Temos já cerca de 10 geradores que vamos levar, no próximo ano, para a Ucrânia, mas são precisos muito mais", disse, lembrando que a Rússia continua a atacar o sistema de fornecimento de energia no país.