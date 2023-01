Novo ano na Ucrânia arranca com mais um ataque massivo da Rússia

Na Ucrânia, o novo ano arrancou com mais um ataque massivo da Rússia.

2023 tinha começado há apenas 30 minutos quando foram ouvidas as primeiras explosões em Kiev. As autoridades garantem que foi abatido o total de 23 projéteis lançado sobre a capital. Explicam ainda que o ataque aconteceu pouco depois de ter sido divulgada a mensagem de ano novo do chefe de Estado ucraniano.

Zelensky promete manter a luta; Vladimir Putin garante que não vai ceder ao que diz serem “pressões para dividir a Rússia”.

Apesar da garantia, analistas internacionais afirmam que a Rússia esta a ficar sem munições de artilharia. Antecipam por isso que o país não será capaz de manter o ritmo das operações em vários pontos da linha da frente, como Mykolaiv que ontem voltou a ser bombardeada.

2023 arrancou da Mesma forma como terminou 2022. Com o barulho das armas e as vozes da resistência.

