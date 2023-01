Kremlin classifica ator russo como "agente estrangeiro" por apoiar Kiev

As autoridades russas deram esta sexta-feira o estatuto de "agente estrangeiro" ao ator russo Artur Smolyaninov, que disse estar preparado para lutar junto das tropas ucranianas contra Moscovo.

Smolyaninov, de 39 anos, deixou a Rússia após o início da ofensiva russa na Ucrânia.

"Se eu participasse nesta guerra, seria ao lado da Ucrânia", afirmou o ator numa entrevista ao jornal de oposição Novaya Gazeta Europe, publicada na semana passada.

Também disse que não se importa com o que vai acontecer com a Rússia no futuro, mesmo que país fique reduzido a "cinzas radioativas".

Esta sexta-feira, o Ministério da Justiça acrescentou Smolyaninov à lista de "agentes estrangeiros", termo utilizado pelas autoridades russas para "calar" os críticos.

A classificação exige processos administrativos penosos e identificação, inclusive nas redes sociais, sob pena de multa.

A entrevista do ator provocou protestos entre os apoiantes do Kremlin.

Na passada segunda-feira, o líder da Comissão de Investigação, Alexander Bastrykin, ordenou a abertura de um processo criminal contra Smolyaninov.