Shakhtar vai doar 25 milhões de euros da venda de Mudryk ao exército ucraniano

O Shakhtar Donetsk conseguir o maior encaixe financeiro de sempre com a venda de Mudryk ao Chelsea. O negócio pode chegar aos 100 milhões de euros e desses o Shakhtar vai doar 25 milhões ao exército ucraniano.

Mykhailo Mudryk de 22 anos já foi apresentado no Chelsea.

Na primeira vez que subiu ao relvado de Stamford Bridge, fez questão de carregar às costas a bandeira do país onde nasceu.

De Krasnorad, em Kharkiv, é o jogador ucraniano mais caro de sempre, sendo o protagonista do maior e melhor negócio do Shakhtar Donetsk e do futebol ucraniano.

O negócio pode chegar aos 100 milhões de euros, com 70 já pagos, mais 30 por objetivos atingidos.

Mas a transferência de Mudryk significa muito mais do que isso.

O clube Shakhtar Donetsk vai usar parte desse dinheiro para ajudar quem está em campo a defender o país desde o início da guerra.

"O dinheiro será utilizado para cobrir várias necessidades, em especial assistência médica, com destaque para a atribuição de próteses e ajuda psicológica".

O presidente do Shakthar anunciou que vai ser criado um projeto com o nome ‘Coração de Azovstal’, que remonta à central metalúrgica em Mariupol que foi bombardeada durante semanas e se tornou num símbolo de resistência do país.

É esta associação que vai receber e distribuir os 25 milhões de euros pelos militares e respetivas famílias.