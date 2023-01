Guerra Rússia-Ucrânia

Guerra Fria: um dos rostos da "matança" em Dnipro

Loading...

Os comentadores da SIC, Nuno Rogeiro e José Milhazes, analisam a nova reforma militar, as declarações de um dos rostos da “matança” em Dnipro a uma jornalista russa e a oferta do dono do clube de futebol Shakhtar às forças armadas ucranianas.