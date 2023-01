Crimes em 2014: Tribunal Europeu poderá julgar casos contra Rússia

"Muito boas notícias: a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é mais um passo importante para descobrir a verdade e se fazer justiça pelas vítimas do voo MH17 e suas famílias", escreveu a ministra da Justiça neerlandesa, Dilan Yesilgöz-Zegerius, na rede social Twitter.

As ações judiciais junto do TEDH foram movidas antes de Moscovo ter lançado a sua invasão da Ucrânia em três frentes, há quase um ano, a 24 de fevereiro de 2022.

A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), com sede em Estrasburgo, França, representa um progresso significativo nos esforços dos Países Baixos e da Ucrânia para responsabilizar judicialmente a Rússia pelas suas ações em território ucraniano e poderá abrir caminho a pedidos de indemnização.

O principal tribunal de direitos humanos da Europa decidiu esta quarta-feira poder julgar processos dos Países Baixos e da Ucrânia contra a Rússia por crimes no leste ucraniano em 2014, incluindo o abate do voo MH17 da Malaysia Airlines.

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Wopke Hoekstra, também saudou a decisão como um marco importante na procura por responsáveis.

"Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para obter justiça para todas as 298 vítimas do voo MH17 e seus entes queridos", escreveu o MNE neerlandês no Twitter.