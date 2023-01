Primeira-ministra dinamarquesa encontra-se com Zelensky em Mykolaiv

“É importante que os nossos guerreiros possam passar não só pela reabilitação física, mas também psicológica”, escreveu Zelensky no Telegram. "Estou grato a todos os trabalhadores médicos que se preocupam com a saúde dos nossos defensores".

Frederiksen e Zelensky também visitaram o porto comercial do Mar de Mikolaiv, onde viram tanques de armazenamento de petróleo atingidos por mísseis de drones inimigos russos e um ponto de aquecimento equipado com uma unidade de purificação e distribuição de água no âmabito de um projeto implementado com assistência dinamarquesa.

O Presidente ucraniano agradeceu a primeira-ministra da Dinamarca, cujo Ministério da Defesa afirmou, no início deste mês, que o país iria doar 19 sistemas de artilharia César Howitzer de fabrico francês à Ucrânia.