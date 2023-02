"Anjos brancos" retiram criança de seis anos de zona atacada por bombas em Bakhmut

Bakhmut é um dos focos da ofensiva militar russa no leste da Ucrânia. Nas últimas semanas, milhares de pessoas abandonaram a cidade, mas de acordo com as autoridades ucranianas ainda há cerca de duas centenas de crianças a viver em condições de segurança muito precárias.

Pavlo Dyachenko integra a polícia de Bakhmut e também é voluntário de uma equipa de evacuação, os "Anjos brancos", que procuram, entre o que resta da cidade sitiada, quem não deveria estar ali. É o caso de Arina, de seis anos.

A criança estava em casa dos avós quando a equipa conseguiu retirar a mãe, grávida de oito meses, para Sloviansk.

Antes da guerra, Sloviansk ficava a menos de uma hora de carro, agora os "Anjos brancos" são dos poucos a arriscar o trajeto, que fica demasiado perto da linha da frente.

Dos 70.000 habitantes que viviam em Bakhmut antes do início da guerra restam menos de 10.000, entre os quais 200 crianças.