Incêndio em fábrica de drones que abastece NATO e Ucrânia

"Ambulâncias transportaram duas pessoas feridas para o hospital, enquanto uma terceira pessoa recebeu tratamento médico de emergência no local", publicou no Twitter o serviço de emergência médica da Letónia.

Segundo a agência AFP, duas pessoas foram hospitalizadas devido a ferimentos provocados pelo incêndio que destruiu parte do edifício principal da American Edge Autonomy , empresa especializada em sistemas autónomos, ótica avançada e soluções de energia.

Cerca de 50 bombeiros foram enviados ao local do incêndio, localizado nos subúrbios da capital.

Bombeiros e equipas de resgate informaram, esta noite, segundo a AFP, ter "controlado as chamas no prédio (...) numa área de 600 m2".

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio.

A fábrica da Edge Autonomy em Riga também acolhe a sede do grupo na Europa, segundo o site da empresa.