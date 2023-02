Coronel checheno procurado por crimes de guerra na Ucrânia está na Turquia a liderar ajuda russa

Daniil Martynov era conhecido como comandante e braço direito do líder checheno, Ramzan Kadyrov. Agora, foi encontrado na Turquia como conselheiro do ministro das Emergências russo para ajudar as vítimas do sismo. A aliança entre a Chechénia e a Rússia na ofensiva à Ucrânia não é novidade. O que está em causa é que Daniil Martynov está a ser procurado pela Ucrânia, desde agosto do ano passado, por crimes de guerra cometidos em solo ucraniano, nos primeiros meses da invasão russa.

O braço direito de Ramzan Kadyrov esteve em vários locais da Ucrânia e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) apresenta "provas irrefutáveis" que comprovam os crimes de guerra que Daniil Martynov na cidade de Borodyanka, a norte de Kiev.

A agência ucraniano publicou a 26 de agosto de 2022 os nomes dos suspeitos de crimes de guerra na Ucrânia e Daniil Martynov consta dessa lista, tendo sido indicados os motivos desta acusação, citando artigos do código penal ucraniano.

Na altura da acusação, o braço direito de Ramzan Kadyrov na Ucrânia, estaria já a desempenhar funções como conselheiro do ministro das Emergências russo.

Daniil Martynov foi responsável por tomar um hospital psiquiátrico de Boroyanka e às suas ordens “quase 500 pessoas foram feitas reféns e os acessos ao prédio foram minados”. Foi acusado ainda de "violação das leis e costumes de guerra, e abuso de prisioneiros de guerra ou civis".