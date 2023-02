Berlusconi culpa Zelensky pela guerra e critica Giorgia Meloni

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi declarou que tem uma visão muito negativa do Presidente ucraniano e que não se teria encontrado com Volodymyr Zelensky se fosse chefe de Governo, divulgou esta segunda-feira a agência de notícias ANSA.

Berlusconi afirmou, no domingo, que nunca se teria encontrado com Zelensky como líder italiano, como fez a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, à margem da cimeira da União Europeia (UE) em Bruxelas, na quinta-feira.

"Eu não me teria encontrado com Zelensky se fosse o primeiro-ministro, porque estamos a testemunhar a devastação do seu país e o massacre dos seus soldados e de civis", referiu Berlusconi, após votar nas eleições regionais na Lombardia.

"Teria bastado parar de atacar as duas Repúblicas Autónomas do Donbass e isso [a devastação do país e as mortes] não teria ocorrido, por isso, julgo muito, muito negativamente a conduta desse senhor [Zelensky]", sublinhou o antigo primeiro-ministro italiano.