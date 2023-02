Quase um ano desde o início da guerra, os serviços secretos da Ucrânia dizem que o Kremlin está pronto para avançar com nova mobilização.

A brancura da neve esconde a dimensão da destruição depois de vários bombardeamentos e pesados combates. O Presidente ucraniano reconheceu o esforço realizado para restaurar o acesso à eletricidade. Mas na região de Donetsk, por exemplo, continuam a viver-se muitas dificuldades.

Na cidade de Sviatohirsk, no norte de Donetsk, os poucos que ainda lá moram, dependem de voluntários que lhes levam comida e há casas que ficaram totalmente destruídas.

Apesar de reconhecer o esforço para restaurar o acesso à eletricidade depois dos bombardeamentos Russos da última semana, o Presidente da Ucrânia diz que é cedo para declarar vitória.

Segundo os serviços de informação britânicos, desde o início da guerra as últimas duas semanas foram as mais mortíferas para as forças russas.

Já em Mariupol, dia após dia, os trabalhadores russos vão demolindo os edifícios bombardeados. Desde que a Rússia assumiu o controlo da cidade, a construção de novos edifícios começou a avançar com rapidez.

Assim como noutras cidades ucranianas, os civis que se mantêm em Mariupol continuam a sofrer da escassez de meios de sobrevivência.