Morreu mais um britânico a lutar na Ucrânia, é o oitavo desde o início da guerra

Um cidadão britânico morreu na Ucrânia, anunciou esta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, elevando para oito o número de britânicos mortos no país desde a invasão russa há quase um ano.

"Estamos a apoiar a família de um cidadão britânico que morreu na Ucrânia e estamos em contacto com as autoridades locais", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.