Grupo Wagner diz que lentidão da campanha em Bakhmut é culpa da burocracia russa

O empresário russo Evgeni Prigojine, dono da companhia de mercenários Wagner, disse esta quinta-feira que a "monstruosa burocracia" de Moscovo está a impedir a conquista rápida da região de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

Na opinião de Prigojine, esta região só vai ser conquistada "em março ou abril", porque as redes de abastecimento não estão capacitadas para o avanço da campanha.

O dono da empresa de mercenários Wagner, a soldo de Moscovo, referiu-se diretamente à situação no terreno, em textos e vídeos publicados na rede de mensagens digital Telegram.

Esta quinta-feira, a Rússia voltou a atingir o território ucraniano com mísseis de cruzeiro, atingido alvos em vários pontos do país.

De acordo com Kiev, foram disparados 36 projéteis nas últimas horas, provocando a morte a uma mulher de 76 anos e ferimentos a sete pessoas.

O ataque destruiu edifícios residenciais e uma fábrica no leste da Ucrânia, de acordo com as informações oficiais ucranianas.