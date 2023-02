Guerra Rússia-Ucrânia

No leste da Ucrânia, militares e população resistem aos ataques russos e ao frio gelado

No habitual discurso diário ao país, Volodomyr Zelensky congratulou-se com os sinais fortes dados pelos aliados na conferência de Munique. À medida que se aproxima o primeiro ano de guerra, as forças russas vão aumentando a pressão no leste do país.