Diretora-geral do FMI visita Kiev

"A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, está hoje em Kiev, mas é importante! Ela não é a única que veio hoje. As estradas não estão bloqueadas por causa da sua visita" , escreveu o deputado numa breve mensagem, referindo-se à presença de Biden no país.

A viagem foi confirmada pelo deputado ucraniano Oleksii Honcharenko, do partido Solidariedade Europeia, na sua conta da rede social Telegram, e aconteceu no mesmo dia em que o Presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a capital ucraniana .

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, visitou esta segunda-feira Kiev, um gesto para mostrar o envolvimento do organismo financeiro na recuperação do país, informaram as agências locais ucranianas.

Embora não tenham sido adiantados mais pormenores sobre o teor da visita, ela teve lugar depois de o Banco Nacional da Ucrânia (NBU) ter anunciado que chegou a um acordo com o FMI sobre uma revisão do chamado Programa de Monitorização do país, no qual a organização internacional está envolvida.

A 17 de fevereiro, uma missão do FMI reuniu-se com as autoridades ucranianas em Varsóvia para avaliar o desempenho de Kiev no âmbito do Programa de Monitorização com Participação do Conselho de Administração.

O programa, com a duração de quatro meses, aprovado em dezembro, foi concebido para ajudar a Ucrânia a manter a estabilidade e catalisar o financiamento dos doadores perante necessidades de reembolso muito grandes e riscos excecionalmente elevados.

A diretora-geral do FMI, que nasceu na Bulgária há 69 anos, tem um irmão casado com uma ucraniana que foi apanhada de surpresa pela invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro do ano passado, onde tinha ido cuidar da sua mãe.