Boris Johnson pressiona Rishi Sunak para fornecer caças à Ucrânia

O ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pede ao atual, Rishi Sunak, para enviar caças para a Ucrânia com urgência.

O pedido aconteceu na Câmara dos Comuns durante um debate sobre a Ucrânia, na qual, Boris Johnson pediu aos ministros para darem as ucranianos o que for preciso para vencer a guerra, este ano.

O antigo chefe do Executivo do Reino Unido ainda culpou os países do Ocidente por permitirem que a Rússia anexasse a Crimeia em 2014 e sublinha que isso deu a Putin a crença de que poderia atacar novamente o país vizinho.

Quem esteve ao lado de Boris Johnson neste pedido também foi Liz Truss, informa a Skynews.